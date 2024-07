Une chute de Bart Swings prive les Belges de finale

L'Italie se situait légèrement en tête au moment du passage de relais entre Indra Médard et Bart Swings. Les dix tours précédents, la Belgique avait pourtant mené la course. Avec la chute du Brabançon, le trio belge (composé d'Indra Médard, Bart Swings et du champion d'Europe de la course à l'élimination Jason Suttels) a échoué à la cinquième et dernière place de la série.

La France et l'Italie se sont imposées dans les séries et se hissent donc pour leur part en finale. Elles rejoindront ainsi le Portugal, la République tchèque, l'Espagne et l'Allemagne, qui prendront également le départ samedi soir.