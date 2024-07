Une collection unique: Yves et Christine, véritables passionnés, construisent un musée sur la Libération dans leur jardin

Partager:

A Obourg dans le Hainaut, un couple de passionnés a ouvert un musée sur le thème de la libération. Ils y exposent leur collection personnelle, mais aussi des dons de visiteurs. Le musée est gratuit et accessible le mercredi, et exceptionnellement ce dimanche pour la fête nationale! Découverte de cette pépite nichée au fond d'un jardin.

C'est un lieu de mémoire unique, niché dans le jardin d'une habitation: le musée de la libération à Obourg, créé et construit par un couple de passionnés. Durant tout ce week-end, des visites y sont organisées pour des familles notamment. Un endroit d'apprentissage qui séduit petits et grands: "Il y a tous les systèmes d'époque avec les vieux véhicules, les équipements, les talkie-walkie", s'extasie un jeune. Ce qui séduit sa maman, c'est que les visites se font en petit comité: "On peut poser des questions, il n'y a pas de grands groupes... Ce n'est pas scolaire, on ressent le côté histoire passion".

Dans les allées de ce musée entièrement privé, construit de toute pièce par deux passionnés, des milliers d'objets, témoins du passé des deux grandes guerres. Une collection unique: "On montre un peu toute la guerre du début à la fin, la resistance, tout ce qu'il s'est passé dans la région et tout ce qui a amené à la Libération, donc ça commence par les premiers débarquements en Normandie", explique Yves Lejeune, propriétaire du musée de la libération à Obourg. Chaque semaine, un entretien est réalisé. Chaque année, les bénévoles sont là. Il y a 15 ans, c'est l'avenir de la collection qui était en jeu: "Trop de pièces oui, à un moment donné, on se dit mais qu'est ce qu'on fait avec tout ça? On les vend? Je crois que j'en aurais été malade, je ne m'en serais jamais mis. Alors on s'est dit, il faut l'exposer? L'exposer pour le montrer, c'est bien, mais il faut un espace d'exposition", précise-t-il. Et depuis sa création, cet espace a déjà accueilli des milliers de visiteurs. Les collections ont été achetées par Yves et Christine, mais depuis quelques années ils profitent également de nombreux dons comme une veste de 1910, reçue hier.