Une enquête complémentaire sur la tentative d'enlèvement de Vincent Van Quickenborne

L'avocat de M. Van Quickenborne, Me Jan Leysen, avait réclamé des devoirs d'enquête complémentaires car le parquet fédéral estimait que les éléments du dossier ne permettaient de poursuivre les six suspects que pour port d'armes prohibées et appartenance à une organisation criminelle.

"Nous trouvons qu'il s'agit d'une tournure surprenante des événements avec un peu trop de coïncidences. C'est pourquoi nous demandons un complément d'enquête. Nous voulons également savoir comment ils sont arrivés à cette décision", avait réagi l'avocat.