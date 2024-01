Une opération policière de contrôle sur les routes durera tout le week-end: "Nous serons très sévères, c'est la tolérance zéro"

A Herstal, cet après-midi, tout était passé au crible par les agents: immatriculations, contrôle technique, documents de bord, alcool, drogue, rien n'est laissé au hasard. L'ensemble du véhicule est examiné.

C'est la 17e édition du week-end sans alcool ni drogue au volant. Comme l'a expliqué Daniel De Nève, commissaire à la police fédérale de la route en province de Liège, cette opération est nationale et sévère. "En matière de conduite sous influence, c'est la tolérance zéro toute l'année, mais ici, on ne se limite pas à faire souffler les gens ou à détecter la présence de drogue, on contrôle tous les documents du véhicule, y compris l'assurance, a-t-il décrit en direct dans le RTLINFO 19H. On est confrontés à pas mal de conducteurs qui roulent sans assurance".