Une rentrée des classes glaciale: cette école s'adapte pour "protéger les élèves du froid"

"Il fait froid, très froid", ce matin de rentrée. Notre équipe s'est rendue au collège Bonne Espérance de Binche. Dans cette école située au milieu des champs, le thermomètre affichait -3 degrés dans la matinée. Écharpes, bonnets et gros manteaux, les enfants sont équipés pour affronter le froid.

De son côté, l'école met aussi en place une organisation pour gérer cela au mieux. Ainsi, la récréation de midi pourrait être rabotée de quelques minutes: "On a réuni l'équipe pour voir pour le temps de midi qui est assez long. On peut les garder en classe un petit peu plus longtemps après avoir dîné, avant de les faire sortir et peut-être les reprendre un peu plus tôt", explique Aurélie Domine, la directrice.