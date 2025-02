Une zone bruxelloise dans le viseur: voici les routes les plus dangereuses à Bruxelles et en Wallonie

Chaque jour, de nombreux accidents se produisent sur nos routes. Mais sur lesquelles en particulier ? Voici les routes les plus dangereuses de Bruxelles et de Wallonie.

Selon la société Coyote System, le ring d'Anderlecht, à hauteur de Neerpede, a été la portion de route la plus susceptible de provoquer des accidents en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2024. Pour établir ce classement, la société française a compilé les données de sa communauté, qui compte 1,6 million d'utilisateurs.

Avec 304 accidents l'année dernière, le tronçon de Neerpede occupe la plus haute marche du podium. En deuxième position, on retrouve une autre portion d'autoroute située à Anderlecht : le tronçon près de La Roue, avec 131 accidents en 2024. Enfin, à la troisième place du podium, on retrouve deux routes wallonnes : l'A3 près de Barchon et la route de la Basse-Sambre au niveau de Gilly.