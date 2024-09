Vous aimez les bains de minuit dans la mer? Méfiez-vous, l'amende peut être très salée

Six jeunes devront s'acquitter d'une amende administrative après s'être baigné la nuit dernière à Ostende, indique mercredi la police locale de la station balnéaire.

Les six baigneurs - deux hommes et quatre femmes âgés de 18 à 21 ans et logeant dans un appartement de vacances - ont été repérés dans la nuit de mardi à mercredi par les forces de l'ordre aux environs de 01h30. Celles-ci ont procédé à un contrôle d'identité après les avoir sommés de sortir de l'eau immédiatement. Cette baignade nocturne vaudra aux six jeunes nageurs une sanction administrative communale (SAC) dont le montant peut atteindre 250 euros.