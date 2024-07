Vous partez en vacances en voiture? 5 conseils pour prendre la route en toute sécurité

De nombreux Belges choisissent la voiture pour se rendre à leur lieu de vacances. Pour un trajet en toute sécurité, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Avec Belinda Demattia de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière, voici quelques conseils à suivre pour faire bonne route.

1. Éviter de rouler à certaines heures

Partir en vacances en voiture signifie souvent rouler de nuit. Selon l'Institut VIAS, 7 vacanciers belges sur 10 partent de nuit. "Les gens veulent arriver rapidement à leur destination, mais il vaut mieux éviter de rouler à certaines heures", indique Belinda Demattia. "Biologiquement, il y a des heures où l'on est plus sensible à l'endormissement, notamment de 13 h à 15 h et de 2 h à 6 h". Si vous souhaitez quand même rouler à ces heures, il est nécessaire de faire des pauses au moins toutes les 2 heures et de changer de conducteur. "Si vous sentez le sommeil venir, arrêtez-vous et dormez de 15 à 20 minutes. Boire un café juste avant la sieste permet également à celui-ci de faire effet".