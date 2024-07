Vous prenez bientôt la route des vacances ? Attention à la pression de vos pneus, celle-ci peut augmenter votre consommation de carburant

Si contrôler la pression des pneus est avant tout une question de sécurité, cela peut également s'avérer utile pour une conduite plus économique. En effet, des pneus sous-gonflés vous font consommer plus de carburant. Plus 3 % d’après Test-Achats, et jusqu'à 10 % supplémentaires selon Europ Assistance.

Pour comprendre les raisons de cette surconsommation, nous avons contacté un spécialiste du domaine. "Un pneu sous-gonflé a une empreinte au sol beaucoup plus importante. Donc, comme elle est plus importante, forcément ça fait consommer plus", explique Vincent Paulus.

Il est notamment recommandé de vérifier la pression une fois par mois et avant de prendre la route des vacances. "Quand on a besoin de connaître la pression recommandée par le constructeur, c'est très simple. Dans l'entrée de porte, vous avez les pressions. (...) Avec plus de poids dans le véhicule, le pneu s'écrasera plus, donc il faut augmenter la pression", précise Vincent Paulus.

Sachez que lors de l'achat d'un pneu, vous pouvez aussi influencer votre consommation de carburant, notamment grâce à un système de catégories en lien avec les propriétés du pneu. Noté A, il va bien moins consommer qu’un D, par exemple. "Un pneu premium va être un peu plus cher, mais on le regagne en carburant, en sécurité et en longévité", rajoute Vincent Paulus.