Voyager en train, de plus en plus tendance: "L'avion n'était pas du tout une option"

La famille de Laurie a choisi de partir en train pour les vacances. Et ce, pour la première fois : "D'habitude, on part dans le sud de la France. Mais cette fois, on a souhaité partir un peu plus loin, dans les Dolomites en Italie. C'était super !", indique la mère de famille.

Bien que le voyage en train offre de nombreux avantages, il reste néanmoins des inconvénients. "Pour dormir, ce n'est pas très confortable, surtout pour les adultes. Mes enfants ont super bien dormis par contre", ajoute Laurie. Malgré tout, l'avion n'était pas du tout une option : "Cela nous intéressait pas du tout. Pour l'écologie surtout, car prendre l'avion à 5, cela a de grandes conséquences".