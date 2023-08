Wannes Van Laer passe de la fédération francophone de voile à la fédération flamande

A la WWSV, il prendra en charge les jeunes en voile, planche à voile et kitesurf. Van Laer, 38 ans, coachera aussi en Laser Radial (ICLA 6) et pourra être déployé dans d'autres disciplines, semble-t-il.

"J'ai hâte de ce nouveau défi et je suis motivé à l'idée d'aider à réaliser les ambitions de nos jeunes" a réagi Van Laer. "De plus, je partage aussi la vision des dirigeants du WWSV et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réaliser de belles choses."