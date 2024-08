William De Smet gagne une place malgré une pénalité en ILCA 7

William De Smet occupe la 8e place au terme des deux manches de la 2e journée de compétition, faite de hauts et d'un bas, en ILCA 7 (ex-Laser) aux Jeux Olympiques de Paris 2024, dont les épreuves de voile se déroulent au large de Marseille.

L'Anversois de 29 ans, 9e après les deux manches initiales de jeudi, a écopé d'une pénalité dans la 3e régate. Obligé de faire un tour supplémentaire au départ, De Smet est parvenu à limiter les dégâts mais a néanmoins terminé loin des leaders à la 34e place. Le skipper belge de l'année s'est bien repris dans la 4e manche, qu'il a conclue à la 4e place en restant aux avant-postes durant toute la course.

Avec un total de 31 points, il est désormais 8e au classement provisoire, soit une place de mieux que jeudi, lorsqu'il avait débuté la compétition par une 20e et une 7e place. Son moins bon résultat de vendredi n'est pas comptabilisé. De Smet est à égalité de points avec l'Italien Lorenzo Brando Chiavarini, 7e, et le Portugais Eduardo Marques, 9e. Il est également seulement à 1 unité du 6e et 3 points du top 5.