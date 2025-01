"C'est un peu la jungle": attention aux produits reconditionnés, des bonnes affaires sont possibles si vous suivez ces conseils

RTL info : Qu'est-ce qu'un produit reconditionné ?

Julie Frère : C'est une excellente question parce qu'aujourd'hui justement il n'existe pas de définition légale de ce qu'est un produit reconditionné. Donc dans le langage courant, on appelle un produit reconditionné un produit qui a subi une réparation avant d'être remis sur le marché et c'est justement ça qui fait la différence avec un produit d'occasion. En fait, peu de gens connaissent bien la différence. On a mené un sondage récemment et on a vu que plus d'un Belge sur cinq ne connaît pas la différence entre un produit d'occasion et un produit reconditionné.

Est-ce que les Belges achètent souvent ce genre de produits reconditionnés ?

Pas assez. On a vu dans notre enquête aussi que seuls 20% des Belges avaient déjà acheté un produit reconditionné. C'est principalement les smartphones qui sont achetés, 64%, suivi des ordinateurs, 12%. Alors ce qu'on voit aussi c'est que la satisfaction n'est pas au rendez-vous. On a quand même 36% des gens qui se disent très insatisfaits de leur achat. Et au niveau de la transparence, ce n'est pas beaucoup mieux parce que 72% des répondants disent n'avoir aucune idée de la réparation qui a été effectuée sur le produit qu'ils ont acheté.