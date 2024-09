Procès des viols de Mazan: le fantasme de la "femme inanimée", mythe ou réalité?

Notre interlocuteur précise qu'il ne s'agit pas d'un comportement normal: "Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, dès qu'il n'y a pas d'échange, de consentement, de partage, ce n'est pas une relation sexuelle saine. Il s'agit d'un comportement dysfonctionnel, problématique."

Précisons d'ailleurs que le viol avec circonstance aggravante de soumission chimique est passible de 15 à 20 ans de réclusion.

De l'espoir pour les victimes

Ce type de viol entraîne des traumatismes plus ou moins importants chez la victime, affirme Pascal De Sutter. "Dans le cas des viols de Mazan, il y a en plus abus de confiance parce qu'il s'agissait de son mari et c'est d'autant plus traumatisant", ajoute-t-il.

Toutefois, le spécialiste se veut rassurant: "On entend souvent que ces personnes ne pourront jamais se reconstruire. Mais on peut traiter les syndromes post-traumatiques avec des techniques comme l'hypnose ou l'EMDR (une psychothérapie par mouvements oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus). Les victimes peuvent retrouver une vie sexuelle et amoureuse tout-à-fait normale. Ce n'est pas facile, mais c'est possible!"