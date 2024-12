Ces pêcheurs néerlandais ne respectent pas la zone marine protégée: l'énorme risque que cela représente pour la mer

"Ils n'ont pas voulu parler, mais au moins, ils ne m'ont pas insulté", note Robin Ristjouw, ingénieur chez Greenpeace.

Avec ses comparses, ils filment et prennent des photos de cette pêche illégale mais vraisemblablement tolérée par les autorités françaises.

"Sur les aires maritimes protégées, il y a un double discours très clairement puisque d'une part, on affirme qu'on a 30% de nos eaux qui sont sous aire maritime protégée, ce qui est un objectif international et reconnu par la communauté scientifique. Et comme on le voit, la protection effective, elle est vraiment inexistante", explique François Chartier, chargé de campagne Océans chez Greenpeace France.

Résultat : les chalutiers pêchent, et surpêchent même.

"Ce sont des bateaux bien plus grands qu'avant, bien plus performants et pour l'instant, ça reste rentable pour eux, mais d'ici 5 à 10 ans, ils seront obligés de changer de mer, ils auront tout mangé", déclare Loïc Fontaine, patron de pêche à Boulogne-sur-Mer.

Greenpeace veut obtenir une véritable protection de cette aire au large de Dunkerque, et l'interdiction de toute exploitation commerciale. L'objectif : permettre aux poissons de faire des petits, se régénérer, afin d'éviter leur disparition