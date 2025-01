Les glaciers continuent de fondre: voici les 3 risques majeurs pour l'humanité

L’ONU a décidé de faire de 2025 "l’année de protection internationale des glaciers". Ils sont notre source principale d'eau douce sur Terre. Avec 170 000 kilomètres cubes de glace, ils stockent pas moins de 70 % de nos réserves d'eau douce. Elle est à la base de la vie des plantes, des animaux et des humains. On compte 275 000 glaciers sur Terre. Et chaque année, ces glaciers s'effondrent un peu plus à cause du réchauffement climatique.

Depuis 1980, le phénomène s'accélère. Par exemple, le plus grand glacier de Suisse a reculé de 2600 mètres en 150 ans. Celui de Khumbu, près de l'Everest, a reculé de 5 kilomètres depuis les années 50. Moins 1500 mètres pour le Mont Blanc, près d'un siècle. Depuis 1900, les glaciers des Alpes ont quant à eux perdu environ la moitié de leur volume. Alors si on continue sur cette lancée, en 2100, la moitié des glaciers qui existent auront tout simplement disparu, selon les scientifiques.