Les réfrigérateurs consomment "20% de l'énergie électrique" mondiale: comment le frigo du futur imaginé par ce chercheur va tout révolutionner? 

En effet, des gaz et des liquides de refroidissement s’en échappent et cela a un impact sur le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 rejetés sont équivalentes à la consommation de 40.000 ménages pendant un an.

Mais ce n’est pas tout : "20% de l'énergie électrique consommée mondialement est consommée par les frigos, et les systèmes de refroidissement. Et les prévisions disent qu'en 2040, ce sera 40% de l'énergie électrique globale", explique Veronika Kovacova, chercheuse.

Un "matériau électrocalorique" qui change tout

À l’Institut de science et technologie du Luxembourg, l’avenir se prépare. Une technologie révolutionnaire du système de réfrigération est sur les rails. Emmanuel Defay dirige l’unité de nanotechnologie et ses recherches viennent d’être publiées dans la prestigieuse revue Science.

"Le matériau qui nous intéresse, qu'on appelle un matériau électrocalorique, c'est en céramique. Et on peut mesurer la variation de température en appliquant un champ électrique. On a un outil spécial : une cage en plexiglas qui nous permet de protéger les chercheurs, parce qu'on a de la haute tension ici. Et avec la caméra infrarouge, on regarde la variation de température", explique-t-il.

Cet expert met tous ses espoirs dans ce petit condensateur en céramique, unique au monde, fabriqué avec leur partenaire japonais.

"On a besoin de deux choses avec cette céramique : premièrement, qu'elle présente l'effet électrocalorique. Donc on applique une tension, on va avoir une variation de température positive et quand on enlève la tension, l'effet est négatif. On va utiliser ça comme l'élément fondamental de notre prototype de frigo. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont très plates. On peut le voir. Pourquoi elles sont très plates ? Parce qu'on veut échanger la chaleur de manière très rapide, et plus c'est fin, plus on échange rapidement", ajoute Emmanuel Defay.