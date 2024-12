Mais où sont passés le froid et les gelées ? "Tout cela, c'est du passé"

Au cours de la dernière décennie, la Belgique enregistre en moyenne 68 jours d'hiver avec des températures au-dessus de 0 degré. Sans le réchauffement climatique, ce nombre serait de 53 jours, soit une différence de 15 jours. "Tout cela se confirme d'année en année. Et ces années sont aussi plus chaudes. 2024 devrait encore battre un record, alors que, de notre point de vue, c'est une année qu'on considère mauvaise", estime Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège.

L'hiver approche à grands pas, mais les températures ne descendent toujours pas en dessous de 0 degré. "Le climat se radoucit. On a des hivers moins froids", remarque une Liégeoise. "Avant, il y avait déjà de la neige à Saint-Nicolas et à Noël. Maintenant, tout ça, c'est du passé", ajoute une autre personne.

Des hivers plus doux, des étés plus chauds

Au total, 123 pays de l'hémisphère nord ont été étudiés. En Belgique, on observe 13 jours de gel en moins sur les trente dernières années. Les étés devraient continuer à se réchauffer davantage que les hivers. "Avec un fort réchauffement, les hivers seront plus doux, avec 3 à 4 degrés de plus par rapport à la période actuelle. Pour les étés, on attend plutôt une hausse de 6 à 7 degrés", conclut-il.

Les chutes de neige sont également moins abondantes, avec une diminution de 20 % à 30 % en Ardenne. Dans notre pays, la dernière grande vague de froid remonte à une dizaine d'années.