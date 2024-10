Violents orages et averses intenses: à quoi servent les bassins d'orage?

À chaque épisode pluvieux : les mêmes conséquences. La boue et l’eau transitent par la route bitumée. Ce phénomène s'appelle le ruissellement. Pour l’endiguer, il existe des bassins d’orage. Plus de 2 fois par an, Olivier et son équipe sont chargés de les contrôler.

L'objectif, c'est de protéger cette rivière et le village.

Aujourd’hui, il s’agit d’un bassin crée il y a près de 25 ans. Juste à côté de l’autoroute A8 et d’une zone résidentielle. "Derrière, il y a une petite rivière qui mène au village de Frasnes-lez-Anvaing. L'objectif du bassin d'orage, c'est de vraiment protéger cette rivière et le village du ruissellement que peut provoquer l'autoroute", explique Olivier Carlier, responsable des activités bassin d’orage pour le SPW Hainaut.