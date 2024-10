Info trafic: 361 kilomètres de files sur l'ensemble du réseau routier

08h45 De longues files autour et vers la capitale Toujours de longues files autour et vers la capitale. Les plus importantes sont toujours sur le ring extérieur entre Vilvorde et Dilbeek (+45 min). Files provoquées par un accident à Dilbeek vers Halle. Ces longues files sur le ring extérieur provoquent aussi de longs ralentissements sur l'E40 venant de Gand: + 40 minutes entre Alost et Grand-Bigard. 25 minutes à ajouter sur l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. 25 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard. 20 minutes encore sur le ring extérieur entre Waterloo-Centre et le Carrefour Léonard. La zone de chantier d'une journée sur l'E19 Mons-Bruxelles au niveau du pont de l'échangeur de Familleureux provoque toujours 35 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Familleureux. En région liégeoise, toujours de longues files sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre Herve et Cheratte (+25 minutes)

08h43 50 minutes à ajouter à votre temps de parcours sur le ring de Bruxelles Pas d'accidents sur notre réseau routier mais les files qui ont bien évolué. On parle de 361 km de files cumulées sur l'ensemble du réseau. 50 minutes à ajouter sur le ring extérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Dilbeek vers Halle. Ces files provoquent aussi des remontées de files sur la fin de l'A12 venant d'Anvers (+20 min). Cela provoque aussi 30 minutes de files sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Berchem-Sainte-Agathe 25 minutes à ajouter sur l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. 25 minutes encore sur le ring extérieur entre Waterloo-Centre et le Carrefour Léonard. La zone de chantier d'une journée sur l'E19 Mons-Bruxelles au niveau du pont de l'échangeur de Familleureux provoque toujours 45 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Familleureux. En région liégeoise aussi de longues files sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre Herve et Cheratte (+25 minutes).

07h39 Vous perdez toujours 25 minutes entre Thieu et Familleureux Retour sur cette zone de chantier d'une journée sur l'E19 Mons-Bruxelles au niveau du pont de l'échangeur de Familleureux. Vous ajoutez toujours 25 minutes entre Thieu et Familleureux. 20 minutes à ajouter sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen et sur le ring extérieur entre Grimbergen et Grand-Bigard vers Halle. 15 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et Léonard ainsi que sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

07h22 25 minutes à ajouter entre Le Roeulx et Familleureux On vous l'annonce depuis tôt ce matin, une zone de chantier a démarré ce matin jusque demain avant les heures de pointe sur l'E19 Mons-Bruxelles au niveau du pont de l'échangeur de Familleureux. Vous circulez sur une seule voie à 70 km/H en direction de Bruxelles. Vous ajoutez 25 minutes entre Le Roeulx et Familleureux. Les files sont présentes comme chaque matin sur le ring de Bruxelles. Entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek et les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo (+10 minutes à chaque fois). 10 minutes aussi à ajouter sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.

06h54 Premières files sur le ring de Bruxelles Les premières files sont constatées sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Vous ralentissez à chaque fois 10 minutes. On s'y attendait, la zone de chantier annoncée sur l'E19 Mons-Bruxelles, au niveau du pont de l'échangeur de Familleureux, vous ralentit déjà fortement vers Bruxelles. Vous circulez sur une seule voie à 70 km/h et ajoutez 15 minutes entre Houdeng-Goegnies et Familleureux.