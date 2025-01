Info trafic: 45 minutes de perdues sur le ring en direction de Zaventem

Plus d'accidents sur nos routes. Par contre, les ralentissements sont assez conséquents sur le ring intérieur de Bruxelles entre Expo et Diegem où vous ajoutez 45 minutes en direction de Zaventem.

20 minutes entre Argenteuil et Tervuren en venant de Waterloo via le ring extérieur.

Un accident est signalé à Bruxelles en bande de gauche rue Belliard en direction de Tervuren. Les files habituelles débutent aussi autour de la Capitale avec déjà 15 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle, 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem.

06h51

Les premières files habituelles sur le ring de Bruxelles

Pas grand chose à signaler.

Le début des files habituelles, encore très légères, sur le ring de Bruxelles de part et d'autre du chantier d'Anderlecht. Entre Vilvorde et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où là vous ajoutez un peu moins de 10 minutes vers Waterloo.

On signale aussi quelques coups de frein sur l'E40 Liège-Aix-la-Chapelle entre Alleur et Vottem vers Aix.