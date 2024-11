Info trafic: de nombreux accidents rendent la situation dangereuse et provoquent des files

07h33

Deux nouveaux accidents sur l'E42

Sur l'E25 Neufchâteau-Bastogne-Liège à hauteur de Sibret, la bande de gauche a été dégagée. La circulation reprend doucement en direction de Liège. Pour rappel, un camion y est en ciseau.

Autre bonne nouvelle: l'accident sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bertem a été dégagé. Vous ralentissez cependant toujours 45 minutes entre Boutersem et le Parking d'Everberg.

Sur l'E42, deux nouveaux accidents se sont produits. Le premier à hauteur de Velaine-sur-Sambre en direction de Liège Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées avec un véhicule immobilisé en bande de droite.

Le second à hauteur de Gosselies en direction de Liège. La bande de droite est bloquée avec un véhicule immobilisé en contresens.

La situation sur cette E42 est particulièrement compliquée, prudence.

On y rappelle ces accidents à Heppignies et Spy vers Mons ainsi qu'à Couthuin vers Liège. Vous ralentissez 15 minutes entre Sambreville et le Parking des Amoudries vers Mons.

Sur le ring extérieur de Bruxelles, toujours 15 minutes à ajouter entre Ophain et la Hulpe vers Zaventem.

30 minutes sur l'E411 venant de Namur depuis Hoeilaart jusqu'au Viaduc Herman Debroux avec la fermeture de ce dernier suite à un accident.

Soyez prudents ce matin, réduisez votre vitesse et augmentez vos distances de sécurité. Anticipez votre freinage. Méfiez vous des zones à risques comme les échangeurs et les ponts. Laissez la priorité aux engins de salage et circulez dans leurs traces.