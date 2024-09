Info trafic: la circulation se complique sur le ring et l'E40

Ailleurs, on signale de longs ralentissements sur l'E42 Mons-Tournai à partir de Péruwelz ou vous devez ajouter 20 minutes en direction de Tournai tout comme sur la Nationale 25 entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne en direction de Louvain-La-Neuve.

07h29

Des ralentissements sur le ring extérieur

Une situation encore assez calme avec un peu moins de 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et sur l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize.

Les ralentissements débutent sur le ring extérieur entre Waterloo-Centre et Groenendaal et sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne (- de 5 minutes)

Sur l'E19, vous ralentissez depuis l'aire de Nivelles vers l'échangeur de Haut-Ittre. Vous perdez 15 minutes en direction de Grand-Bigard.