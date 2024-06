Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi?

Une circulation fluide sur l'E40 Liège-Bruxelles et seulement 2 minutes à ralentir sur l'E411 entre Jezus-Eik et Léonard. 6 minutes en amont dans la zone de travaux débutant à Daussoulx.

07h32

Un véhicule en panne à Zellik

Un véhicule est en panne en bande de droite sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Zellik ce qui explique ces files plus longues entre Dilbeek et Jette où vous perdez maintenant 20 minutes vers Zaventem.

Plus loin, très peu de files entre Expo et Machelen ce qui change par rapport à d'habitude (juste +2 min entre Vilvorde et Machelen). Par contre, 15 minutes maintenant entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Quelques files qui débutent aussi sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle (+4 min)

En région liégeoise, un accident s'est produit sur la Nationale 657 à hauteur de Theux avec la mise en place de déviations locales.