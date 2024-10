Info trafic: un accident entre plusieurs véhicules complique sérieusement la circulation vers Mons

On notera aussi :

A Bruxelles, toujours 20 minutes de files sur le ring extérieur entre Dilbeek et le virage de Forest vers Halle.

L'accident entre plusieurs véhicules sur l'E19 à hauteur de Quaregnon en direction de Mons vient d'être dégagé. Il reste 30 minutes de files entre Dour et Saint-Ghislain. La Police signale maintenant un accident dans l'autre sens en direction de la France à hauteur de Jemappes. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont également obstruées.

08h10

Important accident vers Mons

Un important accident entre plusieurs véhicules s'est produit sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Quaregnon. La bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées et le passage difficile en direction de Mons. Vous ralentissez en conséquence 45 minutes entre Dour et Jemappes.

Sur le ring intérieur, les files sont habituelles avec 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis même durée à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Tervuen vers Waterloo.

Bonne nouvelle, la circulation est assez fluide sur la E40 Liège-Bruxelles et l'E411 Namur-Bruxelles. Le nettoyage est toujours en cours sur la E25 à hauteur de Manhay en direction de Liège suite au véhicule qui était en feu. La bande de droite est bloquée.