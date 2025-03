Info trafic: une perte de mazout sur l'E42 et des ralentissements en direction de Bruxelles

09h05 Pas d'accident à signaler, mais des files en direction de Bruxelles Pas d'accidents sur notre réseau routier et des files toujours localisées aux endroits habituels autour de Bruxelles (215 km de files cumulées sur le réseau routier). 30 minutes sont à ajouter sur le ring intérieur entre Wemmel et Machelen vers Zaventem, et 15 minutes sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles, de l'E40 Liège-Bruxelles, et sur le ring extérieur depuis Mont-Saint-Jean En région de Liège, ces longues files sur l'E40 sont toujours présentes avant le Viaduc de Cheratte, en direction de l'échangeur de Loncin (+20 minutes).

08h25 Nettoyage du mazout toujours en cours sur l'E42 On rappelle cette perte de mazout sur l'E42 Saint-Vith - Verviers à hauteur de Dison, en direction de Battice. Le nettoyage est toujours en cours par les pompiers. La sortie est fermée. Vers Bruxelles, 30 minutes à ajouter maintenant sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et sur le ring intérieur, entre Expo et Machelen vers Zaventem. Il faut compter 20 minutes en plus: sur le ring extérieur de Bruxelles entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard vers Zaventem

20 minutes sur l'E40 Ostende-Bruxelles entre Alost et Berchem-Saint-Agathe

sur l'E40 venant de Liège, entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne

sur l'E40 en région liégeoise, entre l'Aire de Melin et Cheratte vers Loncin Enfin, dans le Hainaut, quelques de zones de ralentissements entre l'aire du Bois du Gard sur l'E19 et Bois d'Haine sur l'E42 vers Liège (avec un total de 25 minutes à ajouter).

07h40 Perte de mazout sur l'E42 Saint-Vith - Verviers Attention, on nous signale une perte de mazout sur l'E42 Saint-Vith - Verviers, à hauteur de Dison, en direction de Battice. La sortie est fermée et les pompiers sont présents sur place pour le nettoyage. Vers Bruxelles, les files évoluent quelque peu avec maintenant 25 minutes à ajouter sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles à l'approche du Carrefour Léonard. Files depuis Hoeilaart. Les files débutent sur le ring extérieur de Bruxelles entre Braine-L'Alleud et La Hulpe puis entre Groenendaal et le Carrefour Léonard. Aujoutez 10 minutes à votre trajet vers Zaventem. Il y a également 10 minutes de ralentissements sur l'E42 entre Houdeng-Goegnies et Bois-d'Haine vers Liège, suite à la circulation rétrécie au niveau du Pont de La Louvière.

07h20 Petits ralentissements autour de la Capitale Vous pouvez ajouter 15 minutes à votre trajet sur l'E411 venant de Namur, entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard avec ce rétrécissement à une voie vers Bruxelles au niveau du Carrefour Léonard, et ces travaux au niveau de Jezus-Eik. Sur les autres grands axes: vous pouvez rajouter 10 minutes de route : sur l'E29 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Hal

sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat

sur l'E40 venant de Liège entre le Parking d'Heverlee et Bertem

sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen

sur le ring intérieur entre Expo et Vilvorde vers Zaventem

06h30 Pas d'accidents et très peu de files Pas d'accidents sur notre réseau routier et toujours très peu de files pour le moment. Quelques coups de frein sont constatés sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grand-Bigard et Jette, puis entre Strombeek-Bever et Vilvorde vers Zaventem. Même situation sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons vers Halle, et entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard.