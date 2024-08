Des actions pour sensibiliser aux chauves-souris à Bruxelles et en Wallonie en août

Bruxelles Environnement et l'association Natagora organisent plusieurs événements durant le mois d'août en région bruxelloise et en Wallonie, à l'occasion de la Nuit européenne des chauves-souris, qui a lieu le dernier week-end du mois, ont-elles annoncé mardi. "La fête de la chauve-souris permettra aux citoyens de mieux connaître ces animaux et d'apprendre à les protéger", promettent les organisateurs.