Des courlis élevés dans un centre d'aide à la nature relâchés à Bree

Le courlis est la plus grande espèce d'échassiers. On la retrouve principalement dans les zones côtières mais aussi dans les prairies humides du Limbourg. L'espèce figure sur la liste rouge flamande, car elle est menacée d'extinction. Au cours des 30 dernières années, sa population européenne a en effet diminué de 30 à 49%. En Flandre, la population a reculé de plus de moitié en 20 ans.

Près d'un quart des couples reproducteurs se trouvent dans le Limbourg. L'espèce figure sur la liste des espèces provinciales prioritaires. "Ces dernières années, l'habitat du courlis a été soumis à de fortes pressions, car les nids sont détruits par les activités agricoles", explique Griet Nijs de Natuurpunt Studie. "Les prédateurs posent également problème. Des mesures sont nécessaires pour garantir la survie du courlis dans le Limbourg. C'est pourquoi Natuurpunt a lancé ce projet."