L'araignée Nesticus cellulanus élue araignée européenne de l'année

La famille des Nesticidae, compte 291 espèces dans le monde. Parmi celles-ci, 58 ont été signalées en Europe. Une seule espèce a été recensée en Belgique pour le moment. Le corps de l'araignée mâle mesure de 3 à 5 mm, tandis que les femelles sont légèrement plus grandes, de 3,5 à 6 mm. La moitié avant du corps est de couleur jaunâtre avec des marques sombres. L'abdomen est gris ou jaune avec des taches. Les pattes sont annelées de jaune et de noir.

"La Nesticus cellulanus se trouve principalement dans les grottes, les puits de mine, les cavernes et les anciennes caves voutées. En d'autres termes, elle a besoin d'endroits dotés d'un microclimat frais et humide. Ces habitats doivent être à l'abri du gel et ne doivent pas connaître de fluctuations de température excessives", précise Arabel.