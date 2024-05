Le cheval Gran Diose remporte le 150e Grand Steeple-Chase de Paris

Le cheval Gran Diose, un hongre âgé de 8 ans monté par Clément Lefebvre, a remporté à la lutte dimanche à Auteuil le 150e Grand Steeple-Chase de Paris, une course marathon de six kilomètres, après avoir franchi facilement les 23 obstacles du parcours en un peu plus de 7 minutes.

"Le cheval était splendide la semaine dernière quand je l'ai monté. J'ai abordé cette première participation très sereinement".

Quant à sa course "le temps où j'ai été devant, il était vraiment cool, je l'avais bien sur la main. J'ai écouté mon cheval et voilà!"

Pour remporter la plus belle course d'obstacle française, le nouveau roi d'Auteuil à la robe baie (marron) a notamment franchi, sans commettre de faute et dans un style irréprochable, le redouté Rail-Ditch and Fence, un obstacle impressionnant imposant un bond de 5 mètres abordé dans une foulée croissante.