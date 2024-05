Le cheval Gran Diose remporte le 150e Grand Steeple-Chase de Paris

Le cheval Gran Diose, un hongre âgé de 8 ans, monté par Clément Lefebvre, a remporté à la lutte dimanche à Auteuil le 150e Grand Steeple-Chase de Paris, une course marathon de six kilomètres, après avoir franchi facilement les 23 obstacles du parcours en un peu plus de 7 minutes.

Quant à sa course "le temps où j'ai été devant, il était vraiment cool, je l'avais bien sur la main. J'ai écouté mon cheval et voilà!"

- Triplé de Louisa Carberry -

Pour remporter la plus belle course d'obstacle française, le nouveau roi d'Auteuil à la robe baie (marron) a notamment franchi, sans commettre de faute et dans un style irréprochable, le redouté Rail-Ditch and Fence, un obstacle impressionnant imposant un bon de 5 mètres abordé dans une foulée croissante.

Grâce à cette victoire Gran Diose a rapporté à son propriétaire Frédéric Hinderze les 405.000 euros promis au vainqueur sur les 900.000 euros d'allocation totale.

L'Anglaise Louisa Carberry, qui avait remporté cette épreuve mythique en tant qu'entraineur, deux années d'affilée avec Docteur de Ballon (2020-2021) réalise un triplé rarissime avec le cheval Gran Diose qui n'avait pas pu prendre le départ l'an dernier, victime d'un virus. Installée à Senonnes en Mayenne, Louisa Carberry est la seule femme a avoir gagné trois fois cette épreuve mythique.

"Dans le tournant, j'ai eu peur qu'il ne puisse pas finir. Mais, il est tellement généreux. Ouf, c'est dingue"! a-t-elle commenté, très émue.

Dans cette 150 édition marquée par la chute de Toscana du Berlais, La Manigance et JoJo Lapin, la troisième place a été l'apanage de Général en Chef sous la selle de Benjamin Gelhay.

Ce hongre de 8 ans, entraîné dans l'Oise par la Suédoise Amanda Zetterholm et le britannique Noël Georges, qui avait été arrêté l'an dernier, s'est réhabilité en concluant à cinq longueurs des deux échappés. Tous les chevaux qui sont tombés se sont relevés.

Deux jockeys ont arrêté leurs montures, Jonny Charron en selle sur Youtwo Glass et Kevin Nabet sur Gallipoli.

Quant à James Reveley, tombé avec Juntos Ganamos, il a commenté sa course : "Je lui ai demandé quelques grands sauts. Je l'ai monté en confiance en venant sur le gros open ditch. Il est venu d'un peu loin, je pensais qu'il allait le couvrir et il a hésité. Et il ne m'a pas laissé beaucoup de chance de rester dessus. J'ai fait mon maximum mais je n'ai pas pu rester en selle avec cette énorme faute!". Le jockey s'est toutefois réjoui que "le cheval aille bien" tout en se disant "désolé pour l'entourage".