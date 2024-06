Le lynx ibérique passe d'espèce "en danger" à "vulnérable"

Le lynx ibérique avait presque disparu d'Espagne et du Portugal au tournant du millénaire, mais grâce à un programme élargi de conservation, l'espèce a été "promue" sur la liste rouge des espèces menacées au vu de la croissance de sa population ces dernières années. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère que le lynx est aujourd'hui "vulnérable" et non plus "en danger".