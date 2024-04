Les premières éclosions de faucons pèlerins attendues à Bruxelles la semaine prochaine

Le printemps s'installe sur la Belgique, faisant grimper les températures et bourgeonner les arbres. Cette saison est aussi celle des naissances pour de nombreux animaux et les faucons pèlerins n'y font pas exception. Depuis ce vendredi, il est possible de suivre en direct vidéo trois couples de ces rapaces installés à Bruxelles. Les premières éclosions sont attendues la semaine prochaine, indique l'Institut des sciences naturelles.

À l'église Saint-Job d'Uccle, le couple de pèlerins couve deux œufs depuis le 10 mars. Trois œufs avaient initialement été pondus mais l'un a vite été cassé par la femelle. Les petits devraient naître vers le 10 avril.

Au campus du Solbosch de l'ULB, quatre œufs sont couvés. L'éclosion est attendue vers le 21 avril.

La population de faucons pèlerins a fortement décliné depuis les années 1950 dans la majeure partie de l'Europe et la quasi-totalité de l'Amérique du Nord à cause du braconnage et de l'utilisation de pesticides. Le rapace a complètement cessé de nicher en Belgique au début des années 1970. Grâce à des mesures de protection et à l'interdiction de pesticides, les volatiles sont revenus dans le Plat pays à la fin des années 1990.