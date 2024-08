L'exposition Elliot Erwitt ouverte aux chiens pour deux soirées

L'exposition rétrospective du photographe Elliott Erwitt sera ouverte aux chiens et leurs propriétaires pendant deux soirées, les 22 août et 4 octobre, journée mondiale des animaux, de 18h30 à 20h30, ont annoncé mardi les organisateurs.

Les propriétaires de chiens sont invités à partager cette expérience avec leur animal, tenu en laisse ou dans un panier, si celui-ci ne présente pas de danger (catégorie 3 uniquement admis).

L'exposition "Elliott Erwitt. Une rétrospective" est conçue et produite par l'agence belge spécialisée dans la conception, la réalisation, la promotion et la gestion de musées, d'expositions et d'équipements culturels Tempora, en collaboration avec Magnum Photos. Elle est à voir tous les jours, sauf les mardis hors vacances scolaires et jours fériés, jusqu'au 5 janvier 2025.