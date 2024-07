Limaces et grenouilles pourraient inspirer le développement de futurs adhésifs

Le laboratoire de Biologie des organismes marins et biomimétisme de l'UMons a collaboré à deux études s'intéressant à des animaux qui utilisent un système de défense faisant intervenir une colle produite très rapidement, indique l'université dans un communiqué mardi. Les résultats de ces études, publiées récemment dans les revues scientifiques Soft Matter et Nature Communications, pourraient inspirer le développement de futurs adhésifs qui imitent ces sécrétions et pourraient être utilisés dans des applications médicales ou biotechnologiques.