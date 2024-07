Malaisie: six membres d'un "gang des tortues Ninja" arrêtés

Six membres d'un réseau criminel baptisé le "gang des tortues Ninja" ont été arrêtés en Malaisie et près de 200 tortues importées illégalement ont été sauvées, a indiqué mardi un responsable de la protection animale.

Il s'agit de la deuxième opération de police en une semaine visant ce réseau après la saisie fin juin de quelque 400 tortues d'une valeur de 3,8 millions de ringgits (750.000 euros) destinées au commerce lucratif d'animaux exotiques en Asie.

Les six hommes, quatre Cambodgiens et deux Malaisiens, appartenant à un réseau criminel international, le "gang des tortues Ninja", ont été interpellés lors d'un raid de la police le 2 juillet à Kuala Lumpur, a indiqué Abdul Kadir Abu Hashim, directeur général de la Faune sauvage et des parcs nationaux.