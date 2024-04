Naissance d'un lémur noir à Planckendael

Le Zoo Planckendael a récemment enregistré la naissance d'un lémur noir, fruit des amours du mâle Oreo et de la femelle Kimmie, parents pour la quatrième année consécutive. L'espèce est gravement menacée et Planckendael participe à un programme d'élevage de l'animal.

Le petit --probablement une femelle, mais cela n'est pas encore certain à 100%-- est déjà visible, quoiqu'encore bien accroché au ventre de sa mère. Au bout d'un mois, il migrera vers le dos de sa génitrice et pourra être plus amplement observé. Une fois son sexe connu avec certitude, il recevra un nom commençant par Z, comme tous les animaux qui sont nés et naîtront cette année à Planckendael.

Le lémur noir, comme tous les lémuriens, ne se trouve que sur l'île africaine de Madagascar. Sa survie y est menacée par la perte d'habitat, le commerce illégal d'animaux de compagnie et la chasse pour sa viande et sa fourrure.