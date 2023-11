Natagora lance la campagne "sans nature, sans abri" incitant à protéger la biodiversité

Cette campagne, diffusée en radio, via les journaux et les affiches en rue, rappelle que "la nature est notre maison à tous". "Une nature en bon état de conservation, diversifiée, libre d'évoluer, est essentielle à la survie de l'ensemble du vivant et des humains en particulier", souligne Natagora. "Autrement dit, il ne s'agit pas ici de sauver telle ou telle espèce menacée, mais de rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Que protéger la biodiversité, c'est prendre soin de ce qui nous nourrit, nous habille, nous soigne et nous procure tant de plaisir et d'apaisement dans nos vies surchargées."

Les affiches de la campagne présentent quatre animaux dont la présence se raréfie dans nos bois et campagnes: l'écureuil roux, le hérisson européen, la rainette verte et le moineau friquet. Ce dernier fait partie des espèces d'oiseaux dont la diminution est la plus marquée, selon un rapport de la région wallonne sur la biodiversité. Il est notamment "victime de la raréfaction des vergers hautes tiges traditionnels". Au total, les effectifs totaux d'oiseaux en Wallonie ont diminué de 10% en 40 ans.