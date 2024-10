Une nouvelle souche de la fièvre catarrhale découverte aux Pays-Bas

Deux cas ont été mis au jour: chez un mouton et chez une vache, tous deux dans la province d'Utrecht mais dans deux villages distincts. Le mouton avait été vacciné contre la souche qui circule majoritairement dans le pays (sérotype 3), mais est néanmoins très malade.

Les autorités sanitaires étudient à présent la pertinence de développer un nouveau vaccin mais recherchent aussi l'origine de la contamination. Les deux cas sont les seuls signalés sur tout le continent européen, tandis que cette variante de la maladie est présente en Israël, en Australie, en Afrique du Sud ainsi qu'en Asie et en Amérique. On ignore si cette variante est plus agressive que celle qui circule en Europe.