Audi Brussels, "exemple emblématique d'un échec de transition juste"

Pour la Coalition Climat, qui se dit "solidaire de celles et ceux qui sont victimes des choix d'investissements inadéquats du groupe Volkswagen et qui ne devraient pas avoir à en payer le prix", la transition juste vers une économie climatiquement neutre "ne s'improvise pas, elle se planifie judicieusement."

Et la coupole, qui réunit plus de 90 organisations de la société civile belge autour du thème de la justice climatique, de blâmer les entreprises mais aussi les gouvernements. "Tant au niveau régional, fédéral qu'européen, la transition vers une économie climatiquement neutre n'a pas été initiée et supervisée suffisamment rapidement. En conséquence, la Chine a acquis un sérieux avantage concurrentiel dans le domaine des petites voitures électriques, tandis que les constructeurs européens s'enfonçaient dans une stratégie centrée sur les gros SUV consommateurs de ressources et accessibles uniquement aux plus aisés", dénonce encore la Coalition Clilmat pour qui l'industrie européenne "a aussi ses torts" en ayant retardé "l'inéluctable passage" à l'électrique.