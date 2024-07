Bernard Clerfayt recevra les syndicats le 20 août

Après avoir rencontré le gouvernement fédéral et avoir été entendus à la Chambre, les syndicats d'Audi seront reçus le 20 août prochain par le ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Bernard Clerfayt, annonce son cabinet vendredi dans un communiqué.

La réunion aura pour objectif "de non seulement faire le point sur la situation des travailleurs directement impactés par la restructuration annoncée afin de tout mettre en œuvre pour maintenir l'activité, mais également d'envisager des pistes concrètes pour leur permettre de retrouver le plus rapidement possible un emploi", indique le communiqué.

Bernard Clerfayt indique avoir mandaté Actiris et Bruxelles Formation pour mettre en place une cellule de crise réunissant l'ensemble des acteurs afin d'identifier les opportunités d'emploi, et les compétences requises, qui s'offriraient aux travailleurs.