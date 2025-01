Dans les coulisses du Salon de l'Auto, à deux jours de l'ouverture: "Un moment unique de pouvoir se montrer face à plus de 300.000 visiteurs"

A deux jours de l'ouverture, le Salon de l'Auto commence à prendre forme. L'an dernier, face au manque d'intérêt des marques, le salon avait été annulé. Cette année, 90% du marché belge de l'automobile est représenté. "Il y avait quelque part un vide et donc le fait de venir au salon, ça reste quand même un moment particulier et c'est le moment unique de pouvoir se montrer face à plus de 300.000 visiteurs", s'explique Thomas De Meûter, porte-parole d'une marque automobile présente.

Mathias prend, lui, de la hauteur. Il est chargé d'installer l'éclairage. "On vient diriger la lampe", nous montre-t-il. Chacune des voitures est mise en valeur par six points lumineux. "Une fois qu'elle est en place, on vient refermer pour essayer n'avoir, autant que possible, que la voiture, pour pas que la lumière déborde autour".

Après plusieurs années difficiles, le secteur avait craint l'arrêt définitif du salon. Mais on remarque un changement de conjoncture : les ventes aux particuliers sont en progression. "Forcément, les marques s'en sont rendues compte, via leur chiffre de vente. Elles se rendent compte aussi de l'intérêt d'organiser un salon pour promouvoir leurs véhicules, leurs technologies, auprès des clients particuliers", répond Christophe Dubon, porte-parole de la fédération de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle (FEBIAC)

En 2023, le salon avait attiré 271.000 visiteurs. L'objectif est de dépasser les 300.000 cette année.