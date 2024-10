D&O Mobility Group distribuera les marques automobiles chinoises OMODA et JAECOO

Le groupe automobile D&O Mobility Group distribuera OMODA et JAECOO, deux marques que le constructeur automobile chinois Chery commercialisera en Belgique dès le début de l'année prochaine, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

Avec 15 concessions réparties en Flandre occidentale, Flandre orientale, Brabant flamand et Brabant wallon, D&O Mobility Group vend chaque année quelque 9.000 véhicules, neufs et d'occasion, et emploie environ 270 personnes.

"La présence locale de D&O garantit aux clients des essais faciles d'accès, des livraisons rapides et un service après-vente complet pour les marques Chery", a vanté Taylor Zhang, directeur de Chery pour la Belgique.