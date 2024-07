Essai du Range Rover Evoque: l'élegance et le luxe dans un SUV compact... mais à quel prix?

Partager:

Land Rover nous offre-t-il le plus beau SUV compact du marché avec l'Evoque ? C'est une question éminemment subjective, mais ce Range Rover est en tout cas une création très intéressante du constructeur anglais qui saura capter plus d'un regard sur la route... Mais Land Rover a-t-il privilégié le look au détriment du confort et de la conduite?

Ce qui est certain, c'est qu'esthétiquement, l'Evoque est très réussi. Avec sa carrosserie arrondie et ses nombreuses lignes simples, Land Rover propose un SUV au design épuré avec une identité de tout-terrain en filigrane. Le toit contrastant en bronze à 811 € rajoute un élément d'originalité qui permet vraiment au plus petit Range Rover de se démarquer de la concurrence. Élégance et sportivité avec un look baroudeur, une recette qui fonctionne très bien, selon nous. La version testée aujourd'hui est la plus haut de gamme : "Autobiography". Un nom qui est accompagné d'un florilège d'options pour la modique somme de... 80.530 €. Toutefois, dès le pack "Dynamic" facturé 57.210 €, vous obtiendrez la plupart des éléments extérieurs comme les accents bronze sur la calandre, le système son Meridian de 400W, le réglage électrique des sièges et le verouillage et déverouillage sans clef. La version de base vous coûtera, elle, 48.730 €.

Un intérieur de haute qualité À l'intérieur, vous trouverez un habitacle très épuré. La console centrale couverte de bois et le tableau de bord sont dénués de tout élément superflu. Les matériaux utilisés ; cuir végan, tissus et plastiques moussés inspirent la qualité.

Un toit panoramique à l'avant comme à l'arrière donne un meilleur sentiment d'espace, même si seul l'avant est capable de s'ouvrir.



Les sièges avant sont chauffants et ventilés et ont une myriade de positions possibles. Range Rover propose un cockpit qui est agréable et luxueux. Un seul bémol, l'assise glisse un peu trop, le conducteur a tendance à s'enfoncer dans le siège conducteur. À l'arrière, on a très peu de place… aucun souci pour des enfants mais des adultes ou des ados auront plus de difficultés pour se sentir à l'aise… et pour le siège enfant, il y a très peu de place pour le placer, le cadre de la porte est très réduit. Le coffre aussi est réduit… on a à peine plus de place que dans une Golf, 472 litres... Le prix à payer pour un SUV qui reste compact. À lire aussi La voiture la plus vendue au monde est une Tesla… et de loin: voici notre essai du Model Y

De la puissance mais un comportement routier décevant Au niveau de la conduite, ce qui est dommage, c'est cette direction un peu lente, pas assez réactive qui donne une sensation de flottement. C'est adéquat, mais ça pourrait être beaucoup mieux pour permettre au conducteur de se sentir plus en phase avec le véhicule. Avec son poids de 2,2 tonnes, nous nous attendions à plus de roulis, mais cet aspect-là reste contrôlé. Par contre, là où le poids se fait ressentir, c'est sur les bosses, le véhicule rebondit fort sur chaque casse-vitesse. La puissance est tout à fait adéquate dans notre version P300e. Le moteur essence 3 cylindres et le moteur électrique produisent 309 chevaux . Le 0-100 est effectué en 6,4 s. Le comportement des moteurs est contrôlable.En mode Save, seul le moteur thermique à trois cylindres fonctionne afin de préserver la batterie. La promesse du constructeur, c'est 62 km en full électrique… nous n'avons pas atteint ce chiffre, la batterie avait plutôt tendance à se vider après 50 km. Sans batterie, en moyenne l'Evoque consomme 7 à 8L au 100.