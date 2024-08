Première réunion des travailleurs d'Audi Brussels depuis l'annonce de restructuration

Peu avant 10h00, environ 500 personnes étaient présentes, selon une estimation à la grosse louche de la police sur place. Mais "d'autres sont coincées dans les embouteillages et devraient arriver sous peu". Le début de l'assemblée générale convoquée par le front commun syndical a dès lors été retardé d'une demi-heure.

"Le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est de continuer la lutte pour l'ensemble des emplois", a martelé Sor Hillal, secrétaire général de la FGTB Métal. "On n'a pas toutes les cartes en main. Pour l'instant, on n'a eu que des déclarations d'intention et on ne va pas se contenter de ça."