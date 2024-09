Tension devant l'usine, les ouvriers bloquent le boulevard

La tension est montée d'un cran, dimanche soir, devant l'usine forestoise. Une soixantaine d'ouvriers se sont rassemblés devant l'entrée principale du site dimanche soir et ont bloqué le boulevard de la Deuxième Armée Britannique, a indiqué en soirée la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, Sarah Frederickx.

"Pour l'instant, la situation est calme", a précisé Mme Frederickx. La police "veillera à ce que cela reste pacifique" et surveillera l'évolution de la situation demain matin. Des discussions sont en cours avec la bourgmestre de Forest afin de mettre en place des déviations pour fluidifier le trafic et sécuriser les abords du site.

Ce mouvement de grogne intervient après l'annonce de la direction, dimanche en début de soirée, de maintenir l'usine fermée jusqu'à ce que les travailleurs acceptent de reprendre "normalement" la production et d'expédier les voitures aux distributeurs.

"La direction doit retirer cette annonce immédiatement", enjoint M. Hillal. "Nos délégués sont en discussions aujourd'hui et demain matin pour évaluer la situation et organiser la réaction à cette communication agressive et complètement intolérable de la direction. Nous ne resterons pas les bras croisés", annonce-t-il.

Il dénonce "une déclaration de guerre", de la part de la direction du constructeur automobile, "alors qu'elle est responsable d'une incertitude inacceptable pour plus de 4.000 familles".