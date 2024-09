Climat: la France a connu son mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans

Ces niveaux historiques en France s'inscrivent dans un mois de septembre diluvien à travers le monde, marqué notamment par des inondations meurtrières au Sahel et en Europe et l'ouragan Hélène en Amérique du Nord, des phénomènes potentiellement renforcés par l'effet du changement climatique d'origine humaine.

Septembre 2024 a été le mois de septembre "le plus arrosé depuis 25 ans" en France, avec "près de 60%" de quantité de pluie au-dessus des normales, a annoncé lundi Météo-France.

Côté températures, malgré une "sensation de fraîcheur", la moyenne nationale en septembre a été "proche de la normale" de saison, étant seulement inférieure de 0,4°C à la moyenne de la période 1991-2020, a ajouté l'observatoire météorologique. Septembre 2023 avait été le plus chaud jamais mesuré dans le pays (+3,6°C au-dessus de la normale).

"Avec un excédent pluviométrique de près de 60% par rapport aux normales 1991-2020 (119 mm), septembre 2024 devient le mois de septembre le plus arrosé depuis 25 ans", derrière les 130 mm enregistrés en moyenne en septembre 1999, selon le bulletin climatique mensuel.

"La pluviométrie est excédentaire sur la quasi-totalité du pays" et "atteint même plus du double de la normale en Nouvelle-Aquitaine, sur le Massif Central, le Bassin Parisien, les côtes de la Manche, ainsi que sur les Alpes du Nord et sur le nord de la Corse", note Météo-France.