AC/DC annonce une tournée européenne et un crochet par la Belgique le 9 août

Brian Johnson et ses acolytes poseront en effet leurs guitares le vendredi 9 août au Festivalpark Stenehei à Dessel, en province d'Anvers, au cours de cette tournée intitulée "Power Up". Le groupe reprend ainsi le nom de son dernier album, paru en 2020, soit six ans après son opus précédent.

La vente de tickets pour le concert d'AC/DC à Dessel débutera ce vendredi à 10h00, précise la plateforme de spectacles Live Nation. Les fans devront débourser 159 euros.