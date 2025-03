Amie d'enfance d'Emilie Dequenne, Magaly est bouleversée: "Elle a toujours été très simple, très familière"

"Elle a toujours été très simple, très familière. On savait lui parler. Quelqu'un qui la connaissait de la télé sans pour autant être du village pouvait lui demander une photo et elle était toujours d'accord", se souvient-elle.

Alors qu'Emilie Dequenne était encore venue, il y a un mois à peine, dans la boutique de Magaly, l'annonce de son décès a été brutale. "Elle a toujours soutenu ses amis et sa famille. Franchement, c'est dur", confie-t-elle dans un sanglot.

Ailleurs dans le village, l'émotion de Magaly est partagée par les autres habitants. "On est triste. Elle n'était pas âgée", "On était fier d'elle, c'était notre vedette", témoigne deux passantes et néanmoins admiratrices.

"Je me souviens très bien, dans les premières années, il y avait des avant-premières organisées à Imagix Mons, c'est à un jet de pierre d'ici donc ça permettait à plusieurs dizaines (voir plus) de citoyens du village, d'assister à ces avant-premières. Notamment une avec Jane Birkin, je m'en souviens, et de rencontrer Emilie", rapporte un autre témoin.

Avec la disparition d'Emilie Dequenne, c'est tout le cinéma belge est en deuil, mais Vaudignies pleure son enfant, avant sa star.