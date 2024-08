Après la douleur, Nick Cave laisse place à la joie avec l'album "Wild God"

BENJAMIN CREMEL

"Quand j'écoute ce disque, je souris" : l'artiste australien Nick Cave, dont les derniers albums ont été hantés par la mort de ses deux fils, laisse place à la joie avec "Wild God", qui sort vendredi.

C'est un nouveau Nick Cave qui apparaît jeudi soir à Londres devant des journalistes et quelques fans pour présenter son album. Il reste l'éternel dandy en costume sombre et cheveux longs bruns, mais le rockeur tourmenté plaisante, apparaît détendu et même léger.